Sénégal : « près de 4 millions de Sénégalais sont sujets à risques au Coronavirus » (cardiologue)

Cardiologue et expert en hypertension artérielle, Dr Mouhamadoul Mounir Dia, a révélé que dans la seule population des hypertendus, près de 4 millions de Sénégalais sont des sujets à risque au coronavirus, lors d’une interview avec L’Observateur.



A la question de savoir combien il estime la population de malades du cœur à risque, il répond : « c’est difficile, mais nous pouvons donner des estimations assez simples. Prenez l'exemple des hypertendus au Sénégal. Nous savons que 29,8% de notre est adulte et hypertendue. Et dans cette population, près de 10% seulement ont leur tension artérielle bien traitée et bien normalisée ».



Or, a-t-il poursuivi, une hypertension mal équilibrée expose à une forme grave en cas d’infection par le coronavirus. Cela signifie que 90% des malades d’hypertension artérielle sont à risque. Ainsi, dans la seule population des hypertendus, près de 4 millions de Sénégalais sont à risques. Compte tenu des autres sujets à risque, présentant déjà une cardiopathie avérée qui sont d’ailleurs les plus exposés, selon le cardiologue.