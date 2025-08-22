Sénégal : prorogation du délai d’inscription sur la plateforme Mirador

La Direction générale de la Fonction publique a annoncé la prolongation du délai de clôture des inscriptions sur la plateforme Mirador. Initialement fixé au 22 août 2025, ce délai est désormais repoussé jusqu’au 12 septembre 2025, indique le communiqué exploité par PressAfrik.



Cette mesure fait suite aux difficultés rencontrées par certains agents dans la mise à jour de leurs grades sur l’application « Management intégré des Ressources Axé sur une Dotation rationnelle (Mirador), en raison du verrouillage opéré par le ministère de l’Éducation nationale pour les besoins du mouvement national. »



La prorogation concerne également les agents qui ne relèvent ni du ministère de l’Éducation nationale ni de celui de la Formation professionnelle, et qui s’inscrivent via l’application « Management intégré des Ressources humaines de l’Administration (Mirha) ».

