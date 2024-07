Sénégal : un membre des Forces spéciales guinéennes arrêté à Dakar par Interpol

Un membre des Forces spéciales guinéennes du nom de Daouda Bangoura a été arrêté au Sénégal. Il a été interpelé par Interpol sur demande de Conackry. Selon Libération, il est actuellement en garde à vue au Commissariat de Dakar-Plateau.



Le journal d’informer qu’une possible extradition de Bangoura vers la Guinée inquiète sa famille qui a commis un pool d’avocats. Il s’agit de Mes Aliou Sow, Amadou Aly Kane et Ciré Clédor Ly.



Ces derniers devront tout faire pour empêcher que le mis en cause soit extradé au risque de "subir le même sort que Sabida Coulibaly, ancien chef d’état-major général des armées guinéennes, « décédé » en prison", souligne la source.