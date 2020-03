Sénégal : « un report des examens n’est pas encore envisagé », affirme le ministre de l’Education nationale

Le ministre sénégalais de l’Education nationale Mamadou Talla a affirmé qu’un « report des examens n’est pas encore envisagé », suite à la fermeture des écoles, en raison de la pandémie du coronavirus qui est 27 cas dont guéris, à la date du 16 mars 2020.



« Au regard du quantum horaire, et en fonction de la position des syndicats, je crois que si on s’en tient au 6 avril, on n’aura pas besoin d’un report de la date limite officielle de la fermeture des classes, le 30 juillet. Et les examens auront lieu aux dates prévues », a dit M. Talla, dans un entretien avec L’Observateur.



Mais, poursuit-il, si par malheur la situation liée à l’épidémie de coronavirus se complique, des propositions seront faites dans le sens du report, et soumises au Président de la République.



Aujourd’hui, ce qui est intéressant, selon Mamadou Talla, c’est d’assurer la continuité pédagogique, surtout pour ceux qui doivent faire leurs examens en fin d’année.