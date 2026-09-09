Iran : « Nous ciblerons les pétroliers situés à proximité des ports à Bahreïn et au Koweït »

Les forces navales du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien ont émis un avertissement d'évacuation aux pétroliers situés à proximité des ports à Bahreïn et au Koweït, annonçant qu'elles prendraient ces navires pour cible, après des frappes menées par les États-Unis contre plusieurs pétroliers iraniens.



La marine des Gardiens de la révolution a adressé un avis d'évacuation aux pétroliers présents à Bahreïn et au Koweït.



Dans cet avertissement émis avec la mention « Urgent », il est demandé l'évacuation du personnel des pétroliers situés à proximité des ports au Koweït et à Bahreïn, accusés de complicité dans les frappes américaines, tout en précisant que les navires concernés seront ciblés, qu'ils se trouvent au port ou au mouillage.



L'armée américaine avait précédemment pris pour cible avec un missile un petit pétrolier appartenant à l'Iran, situé à 6,4 km de l'île de Kharg.