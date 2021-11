Sénégal : vers l'augmentation de 10% de la pension de retraite

Le président de la République a demandé vendredi aux administrateurs de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) d'étudier la faisabilité, d'ici au 31 décembre, d'une augmentation de 10 % des pensions de retraite.



«Les retraités, vous avez demandé une augmentation, ce que je peux comprendre, ce que j'ai compris. Je voudrais demander au président du conseil d'administration de l'Ipres, au directeur général et à l'ensemble des administrateurs d'étudier la faisabilité, d'ici au 31 décembre, d'une augmentation de 10%» sur les pensions de retraite, a-t-il dit.



Une information reprise par l'Aps. Macky Sall présidait la cérémonie de clôture d'une conférence sociale, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio. Selon le chef de l'Etat, cette augmentation va coûter 10 milliards FCfa à l'Ipres.



«Cela suppose deux choses. Il faut sérieusement envisager la cotisation pour ceux qui travaillent encore. On ne peut pas vouloir avoir une retraite décente tant qu'on ne cotise pas de façon décente, a-t-il dit. Macky Sall déclare, par ailleurs, que les travailleurs ruraux et les artisans peuvent cotiser pour avoir une assurance maladie et une pension de retraite.



«Il faut que, dans notre pays, on prévoit (...) des lendemains difficiles. C'est valable pour la couverture maladie, c'est valable pour la retraite (...) Il faut qu'on réfléchisse sérieusement à la retraite. Malgré ce qui a été fait, les retraités souffrent. La couverture maladie est un véritable défi», a-t-il ajouté.



La troisième conférence sociale sur la protection sociale, qui s'est tenue jeudi et vendredi, doit déboucher sur un programme national de réformes du système de protection sociale. Selon le président de la République, de 2012 à aujourd'hui, les pensions de retraite à l'Ipres ont augmenté de 40 %, dont 10 % en mai de la même année.