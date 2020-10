Sénégal : vers la construction d'une usine de déshydratation d'oignons

Les autorités sénégalaises sont en passe de trouver une solution à l'oignon qui pourrit vite. Il est prévu la construction d'une usine de déshydratation d'oignons, la première en Afrique subsaharienne.



Une réalisation qui est le fruit d'une coopération entre la Société financière internationale (Sfi), membre du groupe de la Banque mondiale, et le Fonds d'investissement pour l'agriculture et le commerce en Afrique à travers la Société africaine d'ingrédients.



Le montant est estimé à 8,5 milliards FCFA. Il est prévu, dans ce projet que la société africaine d'ingrédients puisse avoir une exploitation de 760 ha, sans compter sur un réseau de producteur pour assurer l'approvisionnement de l'usine.



"A terme, l'usine devrait produire quelques 5.000 tonnes d'oignons déshydratés par an, soit 2% de la production mondiale, dont une partie sera exportée vers l'Europe", a-t-on appris.