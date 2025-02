Sénégal : vers le renforcement de la citoyenneté et de l’instruction civique dans les curricula

En Conseil des ministres, le Président Bassirou Diomaye Faye a abordé la problématique du rôle de l’enseignant et de l’école dans le renforcement de la citoyenneté et de la construction nationale. D’après lui, la matérialisation de la vision d’un Sénégal souverain, juste et prospère repose sur un « engagement patriotique exemplaire en particulier dans l’espace scolaire ».



Il a demandé au ministre de l’Education nationale et au ministre de la Formation professionnelle et technique de travailler avec tous les acteurs de la communauté éducative et le ministère des Forces armées pour « renforcer l’instruction civique dans les curricula et la vulgarisation des valeurs de discipline, de solidarité et d’excellence dans le système éducatif ».



Le Président Faye a exhorté le Gouvernement à « veiller au fonctionnement optimal des établissements scolaires et au renforcement permanent de l’encadrement des élèves et apprenants dans le contexte du développement du numérique et de l’Intelligence artificielle ».