Sénégal : vers un renforcement de la coopération entre le ministère de la Santé et Helen Keller International

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy, a reçu une délégation de Helen Keller International (HKI) conduite par sa présidente Sarah Bouchie. L'annonce a été faite sur la page Facebook du ministère.



Lors de cette rencontre, les échanges ont porté sur les interventions menées par HKI au Sénégal, les réalisations majeures ainsi que les perspectives de collaboration avec le Ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Dans ses conclusions, le ministre a rappelé les priorités stratégiques du secteur de la santé, mettant en avant plusieurs pistes de collaboration, notamment le renforcement de la prévention et des soins de santé primaires en mettant l’accent sur la santé de la mère et de l’enfant et sur la nutrition.