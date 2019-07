Sénégal vs Bénin : Aliou Cissé fait appel à l'arbitre Malang Diédhiou pour la VAR

C’est à partir des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 que l’arbitrage vidéo (Var) sera introduit dans la compétition. Conscient de l’importance de ce nouveau facteur, Aliou Cissé , le coach de l’équipe nationale du Sénégal, en conférence de presse d’avant match, n’a pas voulu trop se prononcer sur la VAR. Par contre, il estime que cela n’a pas été trop favorable pour le Sénégal lors du Mondial. « A la Coupe du monde cela n’a pas penché en notre coté. Aujourd’hui c’est difficile de dire si c’est favorable ou pas pour le Sénégal. C’est en phase test, faisons confiance à nos dirigeants. Mais honnêtement c’est compliqué pour moi de me prononcer dessus », affirme le sélectionneur.



D’ailleurs, pour imprégner davantage ses joueurs de ça, Aliou Cissé a fait appel à Malang Diédhiou ancien arbitre international et à d’autres arbitres pour une rencontre avec les lions ce mardi vers 14h pour leur expliquer les détails de l’arbitrage vidéo, mais aussi rappeler les règlements pour ne être surpris durant le reste de cette compétition. I



Le Sénégal va affronter ce mercredi à 16 heures le Bénin au stade 30 juin du Caire, match comptant pour les quarts de finale de la Can 2019.