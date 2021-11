Sénégal vs Congo : Ismaila Sarr en taille patron avec son doublé

En l’absence de Sadio Mané, il fallait quelqu’un d’autre comme fer de lance de l’attaque sénégalaise. Les yeux se tournaient logiquement vers Ismailla Sarr, qui formait avec l’attaquant de Liverpool un tandem performant.



Le numéro 18 des « Lions » ne s’est point dégonflé quand il s’est agi d’endosser cette responsabilité. Le joueur de Watford a été remuant sur son coté, même s’il a été moins alimenté par rapport à ses précédents matchs. Il a su bien exploiter les opportunités qu’il a eues. L’attaquant de Watford a ouvert le score à la 14e minute d’une magnifique frappe enroulée, qui n’a laissé aucune chance au gardien congolais.



Quelques minutes de patience qui ont fini par payer à la suite d'un mouvement collectif à trois entre Habib Diallo, Saliou Ciss et donc Ismaila Sarr, à la conclusion de la passe en retrait du latéral nancéien (2-0, 24e).



« Speedy Iso » a donné du fil à retordre au latéral congolais Pascal Ravy Tsouka sur le côté gauche. Alliant accélérations et dribbles, le défenseur n’a su contenir les assauts de l’attaquant sénégalais, il a été remplacé à la 70e minute.



L’attaquant de Watford aurait pu noircir davantage sa feuille de statistiques s’il s’était montré beaucoup plus réaliste en seconde mi-temps. Il a, à deux reprises (49’ et 66’), buté sur le portier congolais, Christopher Mafoumbi. Malgré, Ismaila Sarr a livré une bonne prestation avec de la présence dans plusieurs offensives sénégalaises.



Selon « Stades », Sarr est impliqué dans 8 buts des « Lions » depuis juin (4 réalisations, 2 passes décisives, 2 pénaltys provoqués).