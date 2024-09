Sénégalais de l’extérieur : « D’ici décembre, la crise des passeports sera résolue », (Officiel)

Le gouvernement sénégalais a mis en place un « plan conjoncturel » pour répondre aux multiples difficultés rencontrées par les émigrés sénégalais, notamment en ce qui concerne la délivrance des passeports dans certains pays d'accueil. C’est ce qu’a annoncé, ce mardi, Amadou Chérif Diouf, secrétaire d’État des Sénégalais de l’extérieur.



« Nous avons trouvé beaucoup de problèmes dans ce département-là. Et ce que nous avons fait, c’est d’élaborer un plan conjoncturel pour nous permettre de faire face à tous les problèmes que nous avons trouvés sur la place », a-t-il expliqué lors d’un entretien avec l'Agence de presse sénégalaise (APS).



Amadou Chérif Diouf a précisé que les difficultés relatives à l'établissement ou au renouvellement des passeports étaient particulièrement importantes en Espagne et au Portugal. « J’ai décidé d’aller en Espagne [où] on a trouvé 4.000 passeports en souffrance, c’était le 15 mai. Donc, depuis le mois de janvier, les gens ne pouvaient plus produire de passeports, faute de talons », a-t-il déclaré.



Le secrétaire d’État a également souligné les efforts consentis par les nouvelles autorités sénégalaises pour réduire les délais de production des passeports. « On a réduit le délai. C’était 5 mois, maintenant pratiquement, on est à trois semaines. Bientôt, en Espagne, on produira le passeport le même jour. Mais, actuellement, j’ose espérer que d’ici au mois de décembre, ce gap sera résorbé », a-t-il ajouté.



Par ailleurs, il a affirmé que des solutions avaient été trouvées pour les Sénégalais de l’étranger qui se retrouvaient sans logement et sans passeport. Concernant la situation au Portugal, Amadou Chérif Diouf a indiqué que les autorités portugaises s’étaient engagées à régulariser certains jeunes Sénégalais si ces derniers étaient en possession de passeports. « Donc, on est revenu avec l’aide du ministre de l’Intérieur qui nous a remis, exceptionnellement, 8.000 talons » pour la production de passeports, a-t-il conclu.