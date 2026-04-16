Sénégalais détenus au Maroc : La CNDH et Me Patrick Kabou lancent une tournée de soutien aux familles

La Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH) et l’avocat Me Patrick Kabou ont entamé, ce mercredi 15 avril 2026, une mission de terrain auprès des familles des 18 supporters sénégalais incarcérés au Maroc. Cette initiative vise à offrir un accompagnement juridique, moral et informatif aux proches des détenus, tout en intensifiant le plaidoyer pour leur libération ou, à défaut, le respect scrupuleux de leurs droits fondamentaux.



Le coup d’envoi de cette tournée a été donné à Saint-Louis, avec une visite à la famille d’Amar Diawara. Au-delà du partage d'informations sur l'état du dossier judiciaire, cette rencontre a permis d'apporter un soutien psychologique à une famille marquée par l'inquiétude et la fragilité de santé du père du supporter. Me Patrick Kabou a profité de cette étape pour saluer la rigueur de la CNDH, qui milite activement pour des conditions de détention dignes et l'accès à un procès équitable.



Sur le front diplomatique, l'action est menée par la présidente de la CNDH, le Pr Amsatou Sow Sidibé. Cette dernière a multiplié les échanges de haut niveau, notamment avec son homologue marocaine, Amina Bouayach, et l’ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies. Ce dernier s'est d'ailleurs engagé à porter le dossier auprès des plus hautes autorités du Royaume chérifien pour faciliter une issue favorable.



Cette démarche globale, qui allie protection consulaire, soutien social et diplomatie institutionnelle, témoigne de la volonté des autorités sénégalaises de ne laisser aucun citoyen sans assistance à l'étranger. À travers ce déploiement, la CNDH réaffirme son rôle de vigie et de défenseur des droits des Sénégalais, quelle que soit la complexité du contexte international.

