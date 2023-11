Sensibilisation sur les migrations à la Voile d’Or: la barque de journalistes sénégalais se renverse en pleine mer et suscite une grosse panique

Conviés à un déjeuner de presse dans le cadre de la campagne dénommée ‘’Sauver la Mer et la Pêche’’, des journalistes ont vécu une terrible expérience à la plage de la Voile d’Or. Ils ont échappé au pire. En effet, quand il s’est agi de faire un tour en mer, les pisses-copie ont failli faire l’expérience du « Barça ou Barsakh »



Leur pirogue s’est renversée en pleine mer. Aussitôt, les plongeurs se sont précipités pour les secourir. Bien heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Toutefois, des pertes matérielles tels que des caméras, téléphones portables, dictaphones, etc., ont été notées.



Les journalistes qui ont vécu cette effroyable expérience qui a duré quelques minutes, ont pu mesurer la teneur des récits de tous ces jeunes hommes et femmes qui traversent l’Atlantique et la Méditerranée à bords d’embarcations de fortune.



La rencontre a été organisée par Mbacké Seck, président de l’organisation dénommée « Code écologique » pour sensibiliser sur les dangers de la migration irrégulière par la mer.