Serait-il une Faute d’être candidat à la présidence de la fédération sénégalaise de football ? (Opinion)

Les faits laissent croire que oui !

Depuis le début de la tournée nationale du président de génération foot, le monde sportif s’agite. C’est le début des coups bas et des petits arrangements de bas étage.

Serait-il bienséant dans le monde du football qu’un président de ligue en exercice appelle tous les présidents de sa circonscription à boycotter la visite du seul candidat déclaré au moment des faits ? c’est ce qui s’est passé à Kolda sous l’impulsion du président de la ligue à en croire les sources.

Je me désole de cet acte incongru du président qui s’était engagé à

faire preuve de discernement pour avoir un consensus autour de sa candidature. Cet acte est-il qu’une brèche d’une campagne dont on ignore le fond, ni la portée à ce jour.

Je rappelle que l’actuel président avait annoncé clairement sa

non-candidature aux prochaines élections avant de se dédire de cet

engagement si fort qui caractérise les grands leaders de ce monde.



Il serait nécessaire après l’annonce de sa candidature d’analyser le

bilan des 12 dernières années à la tête de notre football avant de

prendre une décision ou d’opter pour un consensus. Chaque président de club et cela de Podor à Kolda est libre d’user de sa liberté de choix sans pression aucune avec l’espace nécessaire pour faire son choix. Le bilan du président sortant doit être débattu.



Pour rappel, la non homologation du stade Lat-Dior et l’état de sa

pelouse sont des faits marquants dans notre actualité ces derniers mois. La réponse apportée à l’appel de Sadio Mané laisse dubitatif certains amoureux du football.

Dans le même sens, le programme proposé par le président de génération foot comporte des éléments pertinents pour le football sénégalais et mérite

d’être apprécié, débattu et vulgarisé à tous.



Alors de grâce, laissons la liberté et la démocratie s’exprimer pour le

plaisir du monde sportif. Laissons la bataille de programmes s’opérer !



Par Boubacar Biro BA

Président Pépinière sud Kolda