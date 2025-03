Seras-Yarakh : Deux ouvriers meurent coincés dans un égout, sur le tracé du ter

Un drame s’est produit hier jeudi, à 15 heures, à Yarakh, non loin du pont qui surplombe le tracé du Train Express régional (Ter) à hauteur de la Seras. Deux ouvriers de Delta Sa, une société sous-traitante de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), qui travaillaient d’arrache-pied pour curer et déboucher un égout, ont perdu la vie. Ils ont été surpris par une brusque remontée des eaux. L’un d’eux, en l’occurrence M. Ngom (33 ans) qui s’était beaucoup plus enfoncé dans l’égout, n’a pu hélas se sauver.



L’Observateur qui revient sur l’horreur, informe que le sieur Ngom a été surpris par la brusque remontée des eaux, sa tête a heurté la paroi de l’égout au moment de se tirer d’affaire. Un choc, selon le journal, qui lui a fait perdu connaissance et qui a entraîné sa chute dans les eaux.



Paniqué, l'un de ses collègues, M. Guèye (29 ans), a tenté de le sauver en le tirant des eaux. La tentative de sauvetage était risquée pour le second ouvrier qui, à son tour, a glissé et s'est retrouvé coincé dans les eaux de l'égout où il a fini par perdre la vie.



Alertés, les sapeurs-pompiers et la police de Pikine se sont très rapidement rendus sur les lieux. Les deux corps sans vie entraits de l'égout ont été acheminés à l'hôpital Idrissa Pouye après les constats d'usage effectués par la police de Pikine.



De leur vivant, les deux ouvriers habitaient à Pikine, dans la banlieue dakaroise.