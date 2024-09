Serbie : Chérif Ndiaye claque un triplé et devient meilleur buteur du championnat

Le championnat serbe a déroulé sa 9e journée hier lundi. Chérif Ndiaye et l'Étoile rouge de Belgrade ont largement pris le dessus sur le Partizan Belgrade (0-4). Titulaire à la pointe de l'attaque, l'international sénégalais a claqué un triplé dont un but sur penalty.



Avec une passe décisive à son actif, Chérif Ndiaye caracole en tête du classement des buteurs avec 7 réalisations, soit 2 de plus que son premier poursuivant, Aleksandar Kahvić. L'Étoile rouge est leader avec 22 points.