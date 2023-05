Serena Williams apparaît enceinte de son second enfant sur le tapis rouge du gala du Met

La superstar du tennis mondial, l'Américaine Serena Williams tout juste retirée des courts, est apparue enceinte de son second enfant lundi soir sur le tapis rouge de l'extravagant gala du Metropolitan Museum of Art de New York.

7sur7

