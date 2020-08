Serge Gnabry met l'Europe à ses pieds, la décision forte de Paul Pogba pour son avenir

Serge Gnaby met tout le monde d'accord



Outre-Rhin, la victoire du Bayern Munich sur l'Olympique Lyonnais (3-0) fait les gros titres ! Et il y a un homme qui est à l'honneur ce matin, il s'agit de Serge Gnabry, auteur d'un doublé. L’ailier allemand «envoie le Bayern en finale face au PSG» titre le bi-hebdomadaire Kicker. «Le club bavarois rêve d'un triplé cette saison» après avoir remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne. Pour Bild, c'était «un Gnabry de gala ! Maintenant, place à la finale contre Tuchel», qui semble très attendue. Pour Le Parisien, c'est un «géant sur la route du PSG», désormais. La victoire des Munichois traverse la Manche où la prestation de Gnabry n'est pas passée inaperçue. Pour le Times, «Gnabry inspire le Bayern», même chose en Une du Guardian où c'est le «pouvoir de Serge qui envoie le Bayern en finale». Bref, la prestation de l'international allemand fait grand bruit ce matin !



Réveil difficile pour l'OL

En France, la Une du journal Le Progrès revient sur la défaite de l'Olympique Lyonnais hier soir, face au Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. Et pour le quotidien local, les Lyonnais sortent «la tête haute». Pour la deuxième demi-finale de Ligue des Champions de son histoire, «l'OL a, une nouvelle fois, buté sur l'ogre bavarois», écrit le journal. Les coéquipiers de Dembélé et Denayer ont pourtant offert une belle résistance aux Allemands et ont eu plusieurs occasions nettes qui laisseront sans doute quelques regrets. Des regrets car les Gones ont laissé filé des occasions nettes et comme le titre Ouest-France, «Lyon a trop gâché» ! Pour L'Équipe, c'est «le retour sur terre», L'OL n'a pas réédité de nouvel exploit pour accéder à la finale. «L'Ol a manqué trop d'occasions énormes pour inquiéter le grand favori de la C1.» À défaut d'être française, la finale sera royale, dimanche au Estadio da Luz, entre le Bayern Munich et le PSG.



Paul Pogba a pris une décision pour son avenir



Et on termine ce tour de la presse en Angleterre, où c'est une bonne nouvelle qui fait la Une du Daily Star ! En effet, la Fédération Anglaise de Football fait pression pour que les fans reviennent à Wembley pour les matchs amicaux des Three Lions, début octobre, contre le Pays de Galles, et la Belgique. Une information qui fait aussi la Une du Daily Mirror qui espère revoir des spectateurs dans les tribunes après la pandémie ! Mais revenons sur la Une du Daily Star, où il est question de l'avenir de Paul Pogba. Le tabloïd indique que l'international français tient à rester à Manchester United ! Une prolongation de contrat de trois ans l'attend et il percevrait un salaire de 225 000 livres par semaine soit près de 250 000€. Le milieu de terrain est ravi que les Red Devils retrouvent de l'ambition et veut faire partie de ce projet.