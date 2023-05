Sergio Busquets quitte le FC Barcelone

Le FC Barcelone a annoncé ce mercredi le départ de Sergio Busquets à travers un communiqué et une vidéo. Le dernier de la glorieuse équipe de 2009, 3e joueur le plus capé derrière Lionel Messi et Xavi Hernandez va tourner une autre page du grand Barça avec son départ.



C’est la fin d’une histoire le capitaine et milieu défensif de 34 ans va quitter son club de toujours après 15 saisons sous les couleurs blaugrana. L'ancien international espagnol a remporté, notamment, 8 Championnats d'Espagne et 3 Ligues des champions.



«Il est temps d’annoncer que cette saison sera ma dernière avec le FC Barcelone. Ce fut une aventure inoubliable. Depuis que je suis petit, j’ai toujours rêvé de jouer avec ce maillot et dans ce stade. La réalité a dépassé tous mes rêves. Je n’aurais jamais cru jouer plus de 15 ans dans le meilleur club du monde. Le club de ma vie. Celui dont je serais toujours fan, dont j’ai été capitaine et où j’ai joué plus de 700 matches. Ce fut un honneur », annonce Busquets, qui restera capitaine pour encore quelques matchs.