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Serie A : Côme écrase Pise (5-0), Assane Diao buteur et passeur



Serie A : Côme écrase Pise (5-0), Assane Diao buteur et passeur
Titularisé ce dimanche face à Pise, Assane Diao a grandement contribué au large succès de Côme (5-0) lors de la 30e journée de Serie A (championnat d'Italie de football). L’attaquant sénégalais a retrouvé le chemin des filets, lui qui n’avait plus marqué depuis avril 2025. Il s’est également illustré en délivrant une passe décisive.
 
Très en vue dès l’entame de la rencontre, Assane Diao a ouvert le score après avoir profité d’une perte de balle au milieu de terrain (1-0, 7e). 22 minutes plus tard, l’international sénégalais s’est mué en passeur en servant parfaitement Anastasios Douvikas, permettant à Côme de faire le break (2-0, 29e).
 
Les hommes de Cesc Fàbregas ont ensuite déroulé pour s’imposer largement (5-0) face à la lanterne rouge du championnat. Assane Diao a été élu homme du match. 
 
Grâce à cette 16e victoire de la saison, Côme grimpe à la quatrième place du classement et s’affirme désormais comme un sérieux prétendant dans la course à la Ligue des champions.
 
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Moussa Ndongo

Dimanche 22 Mars 2026 - 15:33


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