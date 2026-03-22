Serie A : Côme écrase Pise (5-0), Assane Diao buteur et passeur

Très en vue dès l’entame de la rencontre, Assane Diao a ouvert le score après avoir profité d’une perte de balle au milieu de terrain (1-0, 7e). 22 minutes plus tard, l’international sénégalais s’est mué en passeur en servant parfaitement Anastasios Douvikas, permettant à Côme de faire le break (2-0, 29e).

Les hommes de Cesc Fàbregas ont ensuite déroulé pour s’imposer largement (5-0) face à la lanterne rouge du championnat. Assane Diao a été élu homme du match.

Grâce à cette 16e victoire de la saison, Côme grimpe à la quatrième place du classement et s’affirme désormais comme un sérieux prétendant dans la course à la Ligue des champions.

Titularisé ce dimanche face à Pise, Assane Diao a grandement contribué au large succès de Côme (5-0) lors de la 30e journée de Serie A (championnat d'Italie de football). L’attaquant sénégalais a retrouvé le chemin des filets, lui qui n’avait plus marqué depuis avril 2025. Il s’est également illustré en délivrant une passe décisive.