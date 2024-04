Serie A : L’Inter Milan sacrée pour la 20e fois après sa victoire contre l’AC Milan

Vainqueur de l’AC Milan dans le derby della Madonnina (1-2), l’Inter Milan s’est adjugé son 20e titre de champion d’Italie, ce lundi 22 avril. Bousculée dans les dernières minutes, l’Inter Milan a tenu le choc pour remporter son premier Scudetto depuis 2021



Dans un San Siro gonflé un bloc avec, d’un côté, les Rossoneri voulant éviter d’offrir le 20e titre au rival ; et de l’autre, les Nerazzurri souhaitant un soir de fête à Milan, le spectacle a été au rendez-vous. Francesco Acerbi a mis les Intéristes sur la voie d’un coup de tête rageur (18', 0-1). Au retour des vestiaires, Marcus Thuram a offert le Scudetto à l’Inter sur une frappe rasante (49', 0-2).



De la tension et trois cartons rouges



Sur un rythme de sénateurs, l’Inter se laisse endormir et Fikayo Tomori secoue la troupe de Simone Inzaghi (80', 1-2). Dans un dernier quart tendu qui verra l’exclusion de Davide Calabria, Théo Hernandez et Denzel Dumfries, l’Inter fait le dos rond jusqu’à la délivrance.



Intouchable cette saison, l’Inter Milan remporte son 20e titre et se donne le droit de broder une deuxième étoile au-dessus de son logo. Avec 17 points sur son rival et dauphin milanais, la bande de Lautaro Martinez est donc championne à cinq journées du terme du championnat.





Avec Ouest-France