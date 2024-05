Serie A : Mbaye Niang sauve Empoli de la relégation dans les dernières secondes

Empoli va rester en Serie A pour la saison 2024/2025. Le club italien a évité la relégation de justesse grâce à un but de l’ancien attaquant du Stade Rennais, Mbaye Niang. Lors de la dernière journée du championnat italien, disputée le dimanche 26 mai, Empoli devait l’emporter face à l’AS Rome pour espérer se maintenir.



Empoli peut remercier Mbaye Niang, arrivé du club turc de Demirspor cet hiver. Le joueur, passé par l’AC Milan, le Stade Malherbe de Caen, Montpellier ou encore Auxerre, est parvenu à marquer dans les dernières secondes de la rencontre (2-1, 90’+3e minute).



Un scénario incroyable qui permet à son équipe de se sauver alors qu’elle occupait la 18e place jusqu’à ce fameux but.

Les trois équipes reléguées en Italie sont la Salernitana, club où joue son compatriote Boulaye Dia, Sassuolo et Frosinone.