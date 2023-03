Série A: la Juventus pourrait échapper au retrait de 15 points grâce à un vice de procédure

Et si la Juventus finissait par s’en sortir… Pénalisé de 15 points en Serie A cette saison en raison de fraudes comptables sur des transferts, le club turinois pourrait finalement échapper à un procès et à toute sanction judiciaire ou sportive. Non pas que les Bianconeri soient innocents des faits reprochés (le club a fait appel) mais grâce à une possible erreur des enquêteurs.



Comme rapporté par plusieurs médias italiens dont la Gazzetta dello Sport, la Juventus a demandé à obtenir les courriers officiels échangés entre le parquet et le Covisoc (l’organe de contrôle financier de la Fédération italienne) en avril 2021. Les avocats de l’équipe piémontaise espèrent ainsi y voir un problème autour des dates. Après plusieurs refus du procureur, le tribunal administratif Lazio Tar a validé la demande des Turinois. Le Covisoc dispose de sept jours pour remettre les documents à la défense.



Au-delà du cas judiciaire, cela pourrait aussi bouleverser la fin de saison sportive en Serie A. Seulement septième du classement en raison des 15 points de pénalité déjà retirés, la Juventus est actuellement en difficulté dans la course à l’Europe. Mais avec une annulation de cette sanction, les coéquipiers de Paul Pogba et Adrien Rabiot effectueraient un bon en revenant à hauteur de l’Inter Milan, deuxième avec 50 points. Insuffisant pour concurrencer Naples pour le titre, mais suffisant pour se battre pour une qualification en Ligue des champions.