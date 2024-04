Serie A : nouvelles rassurantes pour Evan Ndicka après son malaise en plein match

Le défenseur de l’AS Roma s’est écroulé dimanche sur la pelouse lors du match à l’Udinese qui a été arrêté. Il doit rester sous observation pour des tests à l’hôpital même si son état de santé n’inspire pas d’inquiétude.



L’AS Roma se déplaçait sur le terrain de l’Udinese à l’occasion de la 32e journée de Serie A. Le défenseur ivoirien Evan Ndicka s’est écroulé sur la pelouse et sorti sur civière. En quittant le terrain, il lève néanmoins son pouce.



Un geste qui rassure à moitié, car l’événement n’est pas sans rappeler le malaise cardiaque de Christian Eriksen en plein match lors de l’Euro 2021. À la suite de cet incident, la rencontre entre l’Udinese et l’AS Rome est logiquement arrêtée, après concertation entre arbitre, joueurs et staffs.



Evan Ndicka est ensuite transporté à l’hôpital d’Udine, où tout l’effectif de son club le rejoindra quelques heures plus tard. Ce lundi, les nouvelles sont rassurantes à son sujet puisque les derniers examens réalisés sont positifs selon « La Gazzetta dello Sport ».



L’AS Roma a d’ailleurs posté une photo de son défenseur, poing serré, accompagnée d’un message : « L’équipe a rendu visite à Ndicka à l’hôpital. Evan se sent mieux et est de bonne humeur. Il restera sous observation pour des tests à l’hôpital. »