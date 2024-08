Série d'accidents: "Dorénavant des enquêtes systématiques seront menées", assure le ministre El Malick Ndiaye

Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aérien appelle les usagers de la route à la prudence. En effet, malgré les nombreuses alertes, la série d'accidents se poursuit sur les routes.



Dans un communiqué, le ministére met en exergue la cause des accidents, qui selon lui sont multiples. L'origine principal demeure " les comportements humains, tels que le non-respect du code de la route, la négligence, les excès de vitesse et les dépassements dangereux".



Avant de faire remarquer que "les cinq derniers accidents sont tous attribuables à des erreurs humaines : trois résultent de dépassements irréguliers et dangereux, et deux d’endormissements au volant."



Le ministère soutient toutefois qu'en collaboration avec le ministère de l'intérieur et des forces armées, que les contrôles seront désormés "intensifiés" " en multipliant les points de contrôle et en renforçant les sanctions.



Les temps de conduite et de repos seront strictement contrôlés ".



Le communiqué annonce aussi des enquêtes "systématiques", après chaque accident en vue de situer les responsabilités. "Dorénavant, en cas d’accident grave, des enquêtes systématiques seront menées pour établir la chaîne des responsabilités, et tous les acteurs concernés seront tenus de rendre des comptes", lit-on dans le document.



Dans la même lancée, le ministère annonce aussi les sanctions que pourront récoltées les personnes responsables des accidents. " Des sanctions sévères, allant jusqu’à l’emprisonnement ou au retrait du permis de conduire, seront infligées aux contrevenants", précise ledit communiqué.



Des réformes réglementaires sont aussi en cours pour combler les insuffisances liées à la sécurité routière. " Nous avons également donné instruction à nos services d’accélérer les projets liés au nouveau code de la route, à la vidéo-verbalisation, aux centres de formation et d’examen, aux centres modernes de contrôle technique, ainsi qu’à la mise à niveau des routes nationales", indique le ministère des Transports.



Il a aussi appelé les individus qui volent des panneaux de signalisation à plus de civisme."



"À ceux qui volent régulièrement les panneaux de signalisation sur les routes nationales, nous lançons un appel à la conscience : ces actes mettent en danger la vie de tous, y compris la leur et celle de leurs proches", lance le ministère à leurs endroits.



Le document appelle aussi les opérateurs de Transport à se conformer aux dispositions du code de la route et aux normes techniques de leurs véhicules. Il invite également les citoyens à dénoncer tout " comportement inapproprié des chauffeurs".