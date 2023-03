Série d'arrestations au Sénégal: les Dakarois entre peur et révolte, se prononcent

« C’est désolant… », « C’est abusif… », « On ne comprend plus rien… », « Qu’est-ce qui se passe dans ce pays…? », « C’est n’importe quoi… », « Le régime a peur… ». Ce sont les réactions des Sénégalais au micro de PressAfrik sur la situation actuelle du pays, après les tensions du 16 mars et les multiples arrestations qui s'en suivent dans les rangs du parti Pastef.



À Dakar, la peur s’est installée chez les Sénégalais, après les centaines d'arrestations sur tout le territoire national. Après moults tentatives de notre équipe d’obtenir des réactions, seules trois (3) personnes ont accepté de se prononcer sur le sujet. Pour cause, ils craignent d’être arrêtés. Rencontré à Niary Tally, Mamadou Bamba Faye, déclare que la justice du pays est en jeu, il se dit inquiet pour sa liberté. Expliquant ses propos, M. Faye prend pour exemple la situation socio-politique du Sénégal qui pourrait découler sur des conséquences graves. Il demande à ce que la justice soit « juste et équitable », car ce qui se passe l’inquiète au plus haut point.



Un peu plus loin, Bassirou Faye affirme que le régime en place « a peur et qu’il panique », raison pour laquelle il fait « tout ce théâtre ». Allant plus loin, il pointe du doigt les hommes du régime qui selon lui sont allés plus loin qu’il ne le fallait. D’après lui, c’est le Président Macky Sall qui devait être « l’exemple, le guide et le régulateur », pour la jeunesse afin de maintenir la paix et la stabilité. L’homme dans la quarantaine, dénonce l’arrêt du système éducatif, de la santé, (…), mais aussi des « arrestations arbitraires des opposants ».



Mamadou Ly est d’un autre avis. Celui-ci soutient que « la justice sénégalaise est juste et fait bien son travail ». Pour lui, ces arrestations n’ont pas été faites sans raison. Le sieur Ly soutient que les jeunes doivent arrêter cela et aller chercher un travail au lieu de participer à des manifestations non autorisés ou aux pillages des grandes surfaces. Si l’on se rapporte à ses dires, les personnes pour lesquelles ils se battent, ont envoyé leurs enfants à l’étranger, tandis qu’eux sont là à poser des actes illégaux au yeux de la loi. Regardez !