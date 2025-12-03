Série d’auditions : Soya Diagne, Ibrahima Ba et le chauffeur de l’ancien Pm entendus sur le fond de leur dossier ce mercredi

Le Tribunal de Dakar était en effervescence ce mercredi, marqué par une série d'auditions sur le fond devant le juge d'instruction.



Au Pool judiciaire financier, Ibrahima Abba, fils de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, a été interrogé sur le fond par le juge du premier cabinet. Ibrahima Ba est mis en cause dans le dossier de blanchiment présumé de 5,5 milliards de francs CFA. Placé sous mandat de dépôt depuis le 19 septembre dernier, il est notamment poursuivi pour « association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux » suite à l'enquête ouverte après le rapport de la Centif. L'audition du chauffeur de l'ancien Premier ministre est également attendue devant le juge dans le cadre de cette affaire.



Parallèlement, rapporte la Rfm, Soya Diagne, patron du site Le Dakarois 221 a été entendu ce mercredi sur le fond de son dossier par le juge d'instruction. Pour rappel, ce dernier est sous mandat de dépôt depuis le 16 novembre 2025 pour "diffusion de fausses nouvelles et propos contraires aux bonnes mœurs". Son audition avait été reportée une première fois dans cette affaire qui implique aussi les noms d'Akhenaton et d'un troisième internaute non identifié.



La justice cherche toujours à éclaircir une série de publications et une vidéo TikTok qui évoquent une présumée affaire de viol impliquant une haute personnalité. Soya Diagne avait nié toute implication, assurant que ses contenus en ligne étaient de simple fiction ou de satire.