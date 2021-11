Série de Conférences internationales au CICAD: La SECAA annonce des perturbations sur l’Autoroute de l’Avenir

La société chargée de la gestion de "l’autoroute de l’avenir",​ Secaa Sa, annonce des perturbations sur le passage du péage durant cette semaine, à partir de ce lundi 29 novembre 2021.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, elle renseigne, « qu'en raison de la tenue de conférences internationales au CICAD et sur demande des autorités administratives, des couloirs dédiés aux cortèges seront réservés dans les gares de Thiaroye et Rufisque »



Ce aux dates qui suivent: les 29 et 30 Novembre 2021; les 02, 03, 07 et 08 Décembre 2021.



La SECAA Sa souligne que, « ces mesures pourront occasionner des gênes sur le passage au péage. Nous sollicitons votre bienveillance et votre compréhension ».