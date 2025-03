Série de Cyber attaque contre des médias : SeneNews victime d'une attaque de "grande ampleur" (CEO)

Les attaques contre des sites d’information reconnus par l’Etat se poursuit de plus belle malgré les alertes et dénonciations. Après, Seneweb, Dakaractu et Pressafrik, Senenews vient rallonger la liste. Dans une publication, le CEO du site d’information Senenews, a déclaré être victime d’une cyberattaque d’une ampleur jamais vue.



Selon les déclarations de Massamba Kane, « le site a enregistré un milliard de requêtes en seulement une heure, un chiffre qui révèle l’intensité et la sophistication de l’attaque subie ».



Depuis plus d’une semaine, SeneNews et d’autres médias sénégalais en ligne ont été confrontés à une vague de cyberattaques sans précédent. Les données envoyées vers les serveurs du site ont explosé, provoquant des interruptions de service et rendant l’accès aux informations extrêmement difficile pour les utilisateurs. Cette offensive, qui s’apparente à une véritable guerre numérique, a paralysé temporairement plusieurs plateformes de médias sénégalais, avec un impact direct sur leur capacité à fournir une couverture en temps réel des événements nationaux et internationaux.



Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Massamba Kane a exprimé son étonnement face à la violence de l’attaque, soulignant que la plateforme avait été « envahie par un milliard de requêtes en seulement une heure ». Pour le CEO de SeneNews, « cette attaque ne se contente pas d’être une simple tentative de déstabilisation technique, elle a des objectifs clairs, bien au-delà d’un simple piratage informatique. »



« 1 milliard de requêtes reçues en 1h aujourd’hui. Allons-y rek… une cyberattaque d’une ampleur sans précédent contre Senenews et d’autres médias sénégalais en ligne depuis plus d’une semaine ! Quel est le motif du crime ? Quels sont les objectifs ? Qui sont les commanditaires ? leip dîna lèèr » , a posté Massamba Kane.