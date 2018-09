Série de noyades : 3 jeunes disparus en mer à Mbargny et à Rufisque

Trois jeunes, deux (2) à Bargny et un (1) à Rufisque ont été portés disparus en mer. Les victimes qui étaient partis se baigner dimanche dans l’après-midi n’ont pas été retrouvés jusque tard dans la nuit. Les sapeurs-pompiers vont poursuivre les recherches pour essayer de retrouver les corps, informe la « Rfm ».



Depuis le début des vacances, de nombreux cas de noyades ont été relevés à Rufisque et ses environs. Et ce fléau inquiète au plus haut point les familles qui exigent des autorités que des mesures d'urgence soient prisent afin de garantir la sécurité des enfants et autre adolescents qui sont les plus touchés par ces drames.