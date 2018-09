Serigne Bass Badou Khadre : «L’eau restera gratuite à Touba

L’eau restera gratuite à Touba. C’est la précision qu’a tenue à apporter, porte-parole du Khalife général des mourides. Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, qui présidait la réunion consacrée aux préparatifs du Grand Magal de Touba hier jeudi, en a profité pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur ce sujet.



Et pour lui, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké n’a jamais donné des instructions allant dans le sens de demander aux habitants de Touba, de payer le liquide précieux : «Certains se demandent si le Khalife a demandé à ce que l’eau soit désormais payée à Touba. Mais je tiens à préciser que ce n’est pas cas», affirme-t-il.



Serigne Bass de préciser : «Le Khalife ne va jamais faire des choses qui vont dans le sens contraire de ce que faisaient ses prédécesseurs. Ces derniers n’ont jamais demandé à ce que l’eau soit payée à Touba, et lui non plus ne compte pas le faire».



Le marabout qui présidait le Comité régional de développement (Crd) sur le Magal de Touba a tenu néanmoins à magnifier les réalisations faites par le gouvernement dans la ville sainte de Touba, aussi bien sur le plan de la fourniture d’eau que sur l’assainissement.