Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a présenté les condoléances du Khalife général des Mourides à Médina Baye

Le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre s'est déplacé vendredi avec une forte délégation pour présenter les condoléances du Khalife à Médina Baye, suite au rappel à Dieu du khalife Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass, décédé récemment à 88 ans. .



Prenant la parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a avant tout mis l'accent sur les qualités du défunt à travers ses bonnes œuvres qui sont répandues partout dans le pays et à l'étranger. Selon dakaractu, Le porte-parole n'a pas manqué, au nom du khalife général des mourides, de prier pour le repos éternel de l'âme du disparu. Avant de terminer, il a retracé les relations entre les deux communautés qui datent de Mame El Hadj Abdoulaye Niass et Mame Ahmadou Bamba.



De son côté, le nouveau khalife, Serigne Mahy Niass a remercié son hôte et réitéré l'engagement de son prédécesseur consistant à raffermir les relations entre les différentes communautés de ce pays.