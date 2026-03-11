Serigne Gueye Diop brise le silence et réaffirme sa loyauté à Diomaye face aux critiques

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, réaffirme son ancrage au sein de la coalition « Diomaye Président » et sa loyauté totale envers le chef de l’État.



Lors de la récente assemblée générale de la coalition Diomaye President, son discours de soutien assumé a suscité des critiques de la part de ses détracteurs, tout en étant salué par ses partisans comme un acte de cohérence politique face à la défiance institutionnelle actuelle.



La présence du ministre aux côtés de Bassirou Diomaye Faye découle d'un accord électoral formel. En effet, son parti, « le Sénégal en Mouvement vers l’Excellence » (SEME), avait rejoint le directoire de campagne suite à des sollicitations directes du candidat.



Cette alliance repose sur une adhésion totale au programme présidentiel ainsi que sur une proximité géographique et parentale forte, Sandiara et Ndiaganiao étant des communes voisines.



Face aux accusations de ses opposants, l'entourage du ministre dénonce une polémique infondée. Ses partisans soulignent que Serigne Gueye Diop a intégré la majorité exclusivement par le biais de la coalition « Diomaye Président ».



Sa posture actuelle est présentée comme la suite logique de cet engagement initial, privilégiant la fidélité et la clarté politique au louvoiement.

