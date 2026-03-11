Vote de la loi : Waly Diouf Bodian fustige la posture de Thierno Alassane Sall

Le responsable de PASTEF, Waly Diouf Bodian a vivement critiqué la position du député Thierno Alassane Sall à la suite de l'adoption de la loi durcissant les peines contre l'homosexualité. Dans un post sur Facebook, dénonce une opposition systématique motivée, selon lui, par un rejet personnel de toute initiative issue de la majorité actuelle.



Pour Waly Diouf Bodian, le positionnement du leader de La République des Valeurs est marqué par des contradictions profondes. Il estime que cette attitude reflète un entêtement politique visant à s'opposer aux réformes de PASTEF, au détriment de ce qu'il considère être la dignité historique et les attentes nationales.



Malgré les débats et les critiques au sein de l'Hémicycle, l'adoption effective du texte législatif est présentée comme une victoire de la majorité sur ses détracteurs. Par la formule « les chiens aboient, la loi passe », le responsable du pouvoir souligne la détermination du régime à poursuivre son agenda législatif sans tenir compte des résistances de l'opposition.

