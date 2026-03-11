Dialogue social : Le gouvernement et les syndicats s'accordent sur le suivi des doléances de 2025

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal, a présidé ce mardi 10 mars 2026 un atelier de concertations sociales tripartites. Cette rencontre visait à examiner les réponses apportées aux cahiers de doléances remis par les syndicats lors de la fête du Travail du 1er mai 2025.





L’atelier a rassemblé les 24 centrales syndicales, le patronat et les représentants des différents ministères. Ce cadre d'échanges formel a pour objectif de favoriser des solutions consensuelles aux revendications des travailleurs et de garantir la stabilité du climat social à travers un dialogue direct entre les partenaires.





Cette démarche s'appuie sur un dispositif de suivi-évaluation rigoureux, incluant la désignation de points focaux dans chaque ministère. Ces derniers sont chargés de coordonner le traitement des demandes sectorielles afin d'assurer une mise en œuvre efficace des engagements pris par l'État.

