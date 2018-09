Serigne Mansour Sy Djamil : «Il y aurait eu un bain de sang, si on m’avait arrêté le jour de la marche»

Le Sénégal a échappé au pire lors de la dernière marche de l’opposition réunie au sein du Front démocratique et social de résistance nationale (Fnr). En effet, cette manifestation qui s’est déroulée le 4 septembre dernier a vu plusieurs leaders de cette plateforme être arrêtés par les forces de l’ordre.



Mais fort heureusement, Serigne Mansour Djamil n’étaient pas de ceux-là. Car, a déclaré le leader de Bëss dou niakk, si les éléments de la police l’avaient arrêté, il y aurait eu un bain de sang.



Et pour cause, affirme-t-il, beaucoup de militants du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) étaient présents à cette manifestation ainsi que certains des membres de son parti et aussi, ses disciples.



Ces derniers qui n’auraient jamais accepté «qu’un petit-fils de Serigne Ababacar Sy » soit arrêté et mis dans une fourgonnette de police, auraient donné leur vie pour s’y opposer.