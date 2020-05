Service Néphrologie de l’hôpital Aristide Le Dantec : 3 médecins, 7 patients et un technicien testés positifs au Covid-19

Trois (3) médecins, sept (7) malades et un technicien de dialyse au service de Néphrologie de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar ont été testés positifs au nouveau coronavirus. Ils sont tous des contacts du médecin déclaré positif le week-end dernier.



Les hémodialysés, sont hospitalisés à l’unité de traitement Covid-19 dudit hôpital, spécialement aménagée pour les insuffisants rénaux qui ont contracté la maladie, informe la Rfm.



L’hôpital rassure qu’aucun de ces patients, de même que les médecins, ne présente de signe grave. Ils sont donc, asymptomatiques.



À ce jour, plus d’une trentaine d’agents de santé ont été touchés par la maladie. Ils sont répartis entre les hôpitaux de Fann, Principal, Le Dantec de Dakar et à l'hôpital régional de Tambacounda (Est).