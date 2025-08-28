Session du Parlement de la CEDEAO : Guy Marius Sagna au Togo du 20 au 28 septembre 2025

Le député Guy Marius Sagna informe qu’il va se rendre à Lomé au Togo dans les prochains jours pour assister à la session du Parlement de la CEDEAO qui aura lieu du 20 au 28 septembre 2025. Il a partagé l’info dans une publication sur sa page Facebook.



Dans ce poste, le député de la CEDEAO a fait un rappel de son voyage au cap vert qui s’est bien passé avec l’encadrement de la police « Je suis allé au Cap-Vert dans le cadre du Parlement de la CEDEAO. Des ressortissants de la CEDEAO ont voulu me rencontrer et la réunion s'est tenue avec l'encadrement de la police du Cap-Vert. Cela s'est bien déroulé. »



Avant de s’interroger sur son sort lors de son voyage prévu prochainement au Togo « Le Togo va-t-il assurer ma protection si des ressortissants de la CEDEAO veulent me rencontrer à Lomé ou l'État Togolais va-t-il retrouver mon corps dans la lagune de Bè à Lomé comme tous les autres corps retrouvés dans la lagune en fin juin lors de manifestations de la jeunesse togolaise ? »



Pour rappel, Guy Marius Saga a été victime d'une tentative d'assassinat au Togo le 29 septembre dernier. Selon lui son seul crime était de « vouloir rencontrer en tant que député CEDEAO, à leur demande, des africains du Togo ». Ainsi le député à attirer l’attention sur le fait que « l’'État togolais dit ne rien savoir d'une agression qui a eu lieu entre 16h et 17h dans un lieu privé où une voiture de gendarmerie a passé la journée ».



« Une autre Afrique de l'Ouest est nécessaire et possible. Une Afrique souveraine, juste, prospère, démocratique et unie autour d'un gouvernement fédéral », a souligné le député.