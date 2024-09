Session extraordinaire convoquée ce jeudi : Diomaye envoie Sonko devant les députés de l'Assemblée nationale

Le Président de la République a signé le décret n° 2024-1880 ce mercredi, convoquant l'Assemblée nationale en session extraordinaire pour le jeudi 05 septembre à 10 heures. Cette session extraordinaire aura pour ordre du jour principal plusieurs points clés, dont la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ousmane Sonko.



Le décret précise que l'ordre du jour de la session extraordinaire est fixé en priorité ainsi qu'il suit : « un projet de loi de règlement pour la gestion 2022, défendu par le ministre des Finances et du Budget. Un projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de l'Union Africaine sur la Coopération transfrontalière (Convention de Niamey), adoptée à Malabo, le 27 juin 2014, sera défendu par le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Et un

projet de loi relatif à la Commission nationale des Droits de l'Homme (CNDH), défendu par le ministre de la Justice.»



Le document indique que « la session extraordinaire sera close dès l'épuisement de l'ordre du jour fixé à l'article 2 du présent décret qui sera publié au Journal officiel. »