Sétal Sunu Réew : le chef de l'État salue l'engagement exemplaire des forces armées

En marge de la 8ᵉ édition de la journée d'action citoyenne « Sétal Sunu Réew », tenue ce samedi à la cité Comico de Yeumbeul Nord, dans le département de Keur Massar, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un vibrant hommage aux forces armées sénégalaises. Placé sous le thème « Sétal sa gokh, aar sa yaaram : aux côtés des citoyens, les forces armées s'engagent », cette journée à une fois de plus mis en lumière l'engagement des forces armées au service de la nation.



« Saluer la mobilisation des forces armées sur l'ensemble du territoire national depuis des jours à travers non seulement l’activité de nettoiement à travers le concept Setal Sunu Réew, mais à travers des journées de consultation médicales gratuites et un élan citoyen patriotique de don de sang qui matérialise encore une fois l'engagement des forces armées à travers le concept armée-nation rénovée sous le concept nouveau Yataal karangë », a déclaré le Président Bassirou Diomaye Faye.



Le chef de l'État a exprimé ses félicitations aux officiers, sous-officiers et militaires qui, selon lui, sont en train de « matérialiser ce concept porté par les plus hautes autorités militaires du pays ».



Le Président Faye a également salué l’implication des autorités ministérielles, administratives, coutumières et militaires présentes. Il a salué la forte mobilisation des populations du département de Keur Massar particulièrement des communes de Yeumbeul Nord et de Yeumbeul Sud pour leur mobilisation exceptionnelle.