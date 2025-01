Sétal sunu rééw : les Comités régionaux et départementaux de lutte contre la migration irrégulière invités à s’impliquer activement

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique est chargé d’organiser la neuvième édition de la journée nationale de nettoiement placée sous le thème : « Setal sunu gox mooy yokk sunu kaaraangué ». A cet effet, le contrôleur général de Police, Modou Diagne, secrétaire permanent du Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière (CILMI), a invité, mercredi, les acteurs des comités régionaux et départementaux de lutte contre ce phénomène, à s’impliquer activement pour la réussite de la prochaine journée nationale Sétal sunu rééw, prévue le 1er février.



« En perspective de cette journée de mobilisation citoyenne, j’invite tous les membres des comités régionaux et départementaux ainsi que tous les acteurs de la lutte contre la migration irrégulière à s’impliquer activement pour la réussite de cette activité. Je les invite activement à participer à la réussite de cette activité’’, a insisté le contrôleur général de la Police », a lancé M. Diagne dans une déclaration parvenue à l’APS.