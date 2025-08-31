Seydi Gassama : « En matière de protection du droit à un environnement sain, le régime ne fait pas mieux que les précédents »

Seydi Gassama, directeur exécutif Amnesty international Senegal, s’est plaint de la politique environnementale du tandem Sonko Diomaye. Selon le droit de l’hommiste, de ce côté, le gouvernement actuel ne fait pas mieux que celui qui était là.



« En matière de protection du droit à un environnement sain, le régime ne fait pas mieux que les précédents », a-t-il écrit, critiquant : « ouverture de cimenteries et de carrières polluantes et de décharges d'ordures à ciel ouvert près des agglomérations, au mépris des préoccupations des populations. Les mêmes méthodes : les menaces, la répression, la division, l'exclusion, le forcing sont utilisés pour valider les études d'impact environnementales commanditées et payées par les promoteurs », a-t-il posté sur X.