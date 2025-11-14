Seydina Oumar Touré, DG de l'ASP, monte au front pour défendre l'unité du pouvoir

Seydina Oumar Touré, Directeur Général de l'Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) est intervenu publiquement pour appeler à préserver l'unité du pouvoir exécutif, dans un contexte où persistent les rumeurs de divergences entre le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre, Ousmane Sonko.



Dans un post sur Facebook, ce mardi, le membre du Pastef n'a pas mâché ses mots pour fustiger "certaines personnes" qui s'acharnent, selon lui, à "alimenter de manière ridicule une prétendue divergence" entre les deux têtes de l'exécutif.



Le DG de l'ASP a tenu un discours marqué par l'émotion et le sens de la responsabilité. "Des Sénégalaises et des Sénégalais ont perdu la vie, d'autres ont été meurtris dans leur chair, d'autres encore ont perdu leur emploi", a-t-il rappelé, évoquant le lourd tribut payé lors de la période précédant l'alternance. Pour lui, honorer ces sacrifices implique de rejeter les "débats vides de sens" qui pourraient fragiliser le régime.



Au-delà de l'émotion, l'argumentaire de Seydina Oumar Touré se veut pragmatique. Il présente l'entente entre le chef de l'État et le chef du gouvernement non pas comme un simple vœu pieux, mais comme une condition de la stabilité et du succès de l'action gouvernementale. "Ils ont indubitablement besoin l'un de l'autre", a-t-il insisté, soulignant que c'est dans cette "solidarité de vision et d'action que réside l'espoir d'un Sénégal plus équitable".