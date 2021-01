Seydou Diouf défend l'utilité de l'Assemblée nationale après l'adoption de la loi 69-29

Le président de la commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale s’est prononcé sur l’utilité de l’Hémicycle après l’adoption du projet de loi 69-29. Répondant à la question des internautes à savoir si ’Assemblée nationale devrait-elle exister puisqu’elle a donné tous ses pouvoirs au Président de la République, Seydou Diouf de déclarer que le travail des députés ne se limite pas seulement à voter des textes à connotation politique.



« Malheureusement, le travail le plus important à l’Assemblée nationale se fait en commission et c’est pas relayé par la presse. Ce qui est le plus souvent relayé et qui attire les projecteurs, c’est un peu les textes politiques que nous adoptons à l’Assemblée nationale, c'est-à-dire, les textes en consonance politique. Mais, tous les jours, à l’Assemblée nationale, nous adoptons des textes extrêmement importants », a déclaré M. Diouf l'invité de l’émission JDD de Mamoudou Ibra Kane, ce dimanche, sur I-radio.



Donnant l’exemple de ce qui a suscité l’intérêt, le député de rappeler : « Quand on a adopté le texte sur la modification de la loi 69-29, le lendemain on a adopté le texte qui luttait contre l’usure et qui ramenait le taux de l’intérêt légal. La loi de 69-29 a été mise au-devant quand bien-même. Sur la même période, d’autres lois extrêmement importantes sont passées à l’Assemblée nationale et n’ont pas fait l’objet de ce débat dans l’opinion publique ».



Et forcément, a-t-il regretté, « Lorsque l’opinion publique n’a d’information que sur les textes à connotation politique, l’opinion publique considère que l’Assemblée nationale ne fait que voter des textes à connotation politique. Ce qui n’est pas le cas ».