Seydou Gueye annonce un fonds social national pour une prise en charge médicale des 150 enseignants du supérieur retraités

Le Porte-parole du gouvernement a annoncé la mise en place d’un fonds social national pour la prise en charge médicale des 150 enseignants du supérieur qui sont déjà partis à la retraite.



« Cette mesure va faire l’objet d’un décret pour l’instituer. Et ce fonds sera alimenté par les efforts faits par les enseignants qui ont accepté de donner une heure supplémentaire de travail. Et l’Etat pourra venir en complément avec une étude », a déclaré Seydou Gueye.



Poursuivant son argumentaire, il affirme qu' « au total, les deux parties se sont tombés d’accord sur la mise en place d’un comité du dialogue social pour le sous-secteur, qui sera chargé d’assurer le suivi et d’élaborer les chronogrammes pour une mise en œuvre des diligences des accords qui ont été cosignés ».



Concernant la prise en charge médicale, M. Gueye a également souligné qu’il y a eu des avancés, qui sont de voir comment intégrer le sous-secteur de l’enseignement dans le comité au niveau de la Santé. Mais, pour les prestations, il est déjà établi que la possibilité est réelle et effective. Une prise en charge au niveau des centres médicaux sociaux de la fonction publique », a-t-il dit.