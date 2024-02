Seydou Guèye sur le report de la Présidentielle : "À l’impossible nul n'est tenu"

Le nouveau secrétaire général du gouvernement, Seydou Guèye s’est prononcé sur le report de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Selon lui, "la stabilité du pays est beaucoup plus importante qu'une élection".



À la question de savoir: qu'est-ce que cela vous fait de ne pas aller voter ce dimanche matin? Le porte-parole de l’Alliance pour la République (APR) de répondre : « Un peu de tristesse, naturellement, mais beaucoup de lucidité à comprendre qu’à l’impossible, nul n’est tenu…."



M. Guéye a ajouté : "Il faut comprendre qu’une élection, c’est très important dans le processus démocratique. Mais le Sénégal est au-dessus de l’élection. La stabilité du pays, la paix sociale et la concorde importent beaucoup plus. Les intérêts partisans devraient normalement s’écraser devant les enjeux de la Nation ».



Pour l’invité d’Aïssata Ndiath Fall dans le Jury du Dimanche, « On n’a jamais assisté à autant de malentendus entre acteurs. D'abord sur les règles du jeu. Ensuite sur la qualification des candidats. Et sur la neutralité de l’arbitre. Ça, il faut être objectif et le reconnaître. Et quand vous voulez jouer un match de football, qui a besoin d’un arbitre, qui a besoin de règles, de consensus, qui font autorité et qui a besoin qu’il y ait une très grande clarté, une vigilance sur la qualité et la qualification des candidats, si vous ne réunissez pas ces conditions, vous ne pourrez pas avoir un bon match », a-t-il tenté de justifier.



Selon lui, notre pays traverse une phase très difficile qui l'a plongé dans une fragilité qu’il faut bien concevoir. « Le pays est divisé. Les familles sont fragmentées. Et il est important, quand la vie de la Nation est exposée à de tels périls, il est important qu’on se pause un peu et qu’on essaie de soigner notre démocratie qui a été abîmée, de soigner le tissu social qui a reçu des coups insupportables et insoutenables. Je crois que c’est çal’enjeu », a soutenu Seydou Guèye.