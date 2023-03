Sheffield : buteur, Iliman Ndiaye sort sur blessure

Buteur en milieu de semaine dernière en huitième de finale de la FA Cup face à Tottenham (1-0), Illiman Ndiaye a encore frappé hier mardi en championnat.



L’ailier sénégalais a offert la victoire à Shieffield United contre Reading de Naby Sarr, Mamadou Loum Ndiaye et Amadou Mbengue. C’est son 11e but de la saison en Championnat (D2 anglaise).



Avec cette victoire, Sheffield United (2e) revient à dix points du leader Burnley et reprend sept points d’avance sur Middlesbrough (3e). Mais engagés dans un calendrier très chargé, les Blades pourraient se retrouver avec un coup dur durant leurs prochains matchs.



Iliman Ndiaye s’est plaint de la hanche, il a été remplacé sur blessure peu après avoir marqué son 11e but de la saison en Championnat.