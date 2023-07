Shell drague les Tiak-Tiak et taxi-Jakarta avec une nouvelle gamme de lubrifiants

La société Vivo Energy Sénégal, qui commercialise les produits Shell a lancé jeudi sa nouvelle gamme de lubrifiants exclusivement dédiés aux motos. Moment ne pouvait pas mieux être choisi pour conquérir un marché de milliers voire centaines de milliers d’acteurs avec l’essor des Tiak-Tiak et taxi-Jakarta sur toute l’étendue du territoire.



En collaboration avec d’autres constructeurs comme Ducati, BMW et Honda, Shell a développé les lubrifiants Shell Advance en utilisant une technologie avancée.

Ces lubrifiants sont éprouvés dans les environnements les plus exigeants de l'industrie, garantissant une qualité supérieure et une habilité optimale pour les moto.



Cette nouvelle gamme Shell Advance « propose une protection supérieure à température élevée, une économie de carburant optimisée, une protection anti-usure exceptionnelle et une propreté des pistons inégalée. Elle garantit une protection renforcée contre l'usure du train de soupapes et du moteur, empêche la formation de dépôts de boue sur le moteur, et permet un fonctionnement souple de l'embrayage et de la boîte à vitesses, assurant ainsi un changement de vitesse plus doux. De plus, elle contribue à réduire les vibrations et le bruit du moteur, offrant une conduite plus confortable », assure le document se presse accompagnant le lancement dudit produit



Qui ajoute que cette gamme « convient aux cyclomoteurs, aux motos de petite taille à refroidissement par air, ainsi qu'aux moteurs de motocyclettes à quatre temps, y compris ceux à moteur intégré »