«Si Balla Gaye 2 affronte Modou Lo cette saison, il se fera battre» : spécialiste

Malgré sa victoire sur Gris Bordeaux, Balla Gaye 2 était loin d’être serein. C’est l’avis de l’ancien champion d’Europe de boxe, Mohamed Aly Ndiaye. Pour ce dernier, les doutes qui animent le lutteur de Guédiawaye pouvaient être constatés lors de son face-à-face avec son homologue de l’écurie Fass.



Selon le boxeur, ses tracas pouvaient se constater le jour de ce combat car, «Balla Gaye 2 n’allait pas au bout de ses engagements.»



Se prononçant sur un éventuel duel avec le «Rock» des Parcelles Assainies, M. Ndiaye martèle que ce sera à ses risques et périls : «sportivement parlant, Balla Gaye 2 ne possède pas, pour le moment, toutes ses qualités pour faire face à Modou Lo. Je pèse bien mes mots, il n’a pas encore la percussion et le dynamisme qu’il faut pour affronter Modou Lo dans le court terme, même s’il le dit avec fierté ».



Et, ajoute le boxeur dans un entretien accordé à L’Observateur: «si la revanche Balla Gaye 2 vs Modou Lo est programmée pour cette saison, Balla Gaye risque gros».



Avant d’indiquer : «pour le moment, Modou Lo est plus en forme. Si Balla l’affronte cette saison, il se fera battre».